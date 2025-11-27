Суд вынес приговор жителю Кемерова, обвиняемому в даче взятки экс-министру здравоохранения Кемеровской области Дмитрию Беглову, сообщает Следком.

По данным следствия, в марте 2025 года мужчина передал взятку в размере 120 000 рублей бывшему чиновнику для содействия в заключении договоров на поставку медицинских изделий с одним из медучреждений Кемерова.

Сегодня, 27 ноября, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в пятнадцатикратном размере суммы взятки. Учитывая период задержания, размер штрафа составил 1,7 млн рублей.

В пресс-службе СУ СК по Кемеровской области пояснили, что расследование дела в отношении экс-министра Дмитрия Беглова продолжается.