Жителей Кемеровской области приглашают к участию в грантовом акселераторе центра «Мой бизнес». 4 декабря в 11:00 специалисты расскажут, как получить грант на ваш социальный проект, как составить универсальную заявку на грантовый конкурс. Кроме этого, в Центре «Мой бизнес» будут вести каждого предпринимателя от старта до самого конца. На выходе у каждого будет реальная, готовая к подаче заявка на грант.

Принять участие могут социальные предприниматели, предприниматели, которые имеют социальный проект или социально-ориентированную идею для Кузбасса.

Формат занятий смешанный: часть занятий — онлайн, часть — очно в «Точке кипения», г. Кемерово, ул. Марковцева, 5.

Регистрация доступна по ссылке.

Узнать подробную информацию можно по тел.: +7-913-912-93-90; +7-913-920-51-38; +7 (3842) 77-88-70.

Мероприятие проходит по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатором проведения мероприятия является центр «Мой бизнес».