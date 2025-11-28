«Кузбасс» подходит к встрече с «Газпромом-Югрой» после болезненного гостевого поражения со счетом 0:3 от уфимского «Динамо-Урала». Однако отметим, что все свои 6 очков занимающий 14-е место в турнирной таблице кемеровский клуб набрал в родных стенах, обыграв московский МГТУ (3:0) во втором туре и «Ярославич» (3:1) в восьмом туре Суперлиги.

Между тем «Газпром-Югра» нынче относительно неплохо выступает в гостях. Дважды получив по 0:3 от «Енисея» в Красноярске и от «Локомотива» в Новосибирске, сургутяне всухую выиграли в Уфе у «Динамо-Урала» и в Новом Уренгое у «Факела». «Газпром-Югра» находится выше «Кузбасса» в волейбольном табели о рангах – 11-я строчка при 9 очках. Но выезда в Кемерово в Сургуте опасаются.

«В минувшем туре «Кузбасс» всухую уступил в Уфе, где мы всухую выиграли. Но, как вы понимаете, это ни о чем не говорит. Вернее, может сказать о многом, в том числе о том, что дома кемеровчане будут заряжены на реабилитацию», – говорится на официальном сайте сургутского клуба.

«Кузбасс» и «Газпром-Югра» выйдут на площадку в СРК «Арена» завтра в 17 часов. Прямую трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)