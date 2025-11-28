В Кузбассе к федеральному проекту «Производительность труда» присоединилось первое предприятие туристической сферы. Это один из отелей спортивно-туристического комплекса «Шерегеше».

Специалисты Федерального центра компетенций совместно с сотрудниками предприятия анализируют организацию работы на пилотном участке. Они намерены выбрать оптимальные бережливые технологии для улучшения процессов бронирования, заселения, проживания и предоставления дополнительных услуг. Реализация проекта в период горнолыжного сезона позволит выявить возможности для дальнейшего развития.

Работу проведут в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.