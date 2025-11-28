В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в сельских районах Кузбасса открылись четыре новых медицинских пункта. Эти объекты смогут обеспечить медицинскую помощь более чем 6,5 тысячам жителей десяти сельских территорий. На возведение модульных зданий из федерального бюджета было выделено 63,1 миллиона рублей.

«В селе Беково Беловского округа появился новый фельдшерский здравпункт, в поселке Новостройка Кемеровского округа — врачебная амбулатория, а в селах Усть-Сосново и Глубокое Топкинского округа — два фельдшерско-акушерских пункта. Всего в этом году мы построили 36 ФАПов и амбулаторий, еще 12 сдадим до конца года», — отметил Илья Середюк.

Амбулатория в поселке Новостройка будет обслуживать 3,5 тысячи человек. В селе Глубокое функционирует фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), к которому прикреплено более 700 местных жителей. ФАПы в Усть-Сосново, Бархатово, Кокуй, Романовском и Левососновском обслуживают свыше 1,1 тысячи человек. Медицинский пункт в селе Беково также оказывает помощь жителям Челухоево, Верховской и Октябрьского — около 1,3 тысячи человек в общей сложности.

Все медицинские пункты оснащены кабинетами для приема пациентов, процедурными и прививочными комнатами, а также помещениями для хранения медикаментов и хозяйственного инвентаря. В амбулатории поселка Новостройка имеются кабинеты акушера-гинеколога и стоматолога, физиокабинет и дневной стационар.

Для удобства граждан с ограниченными возможностями, входные группы медицинских пунктов оборудованы пандусами с двусторонними поручнями, кнопками вызова персонала и информационными табличками с использованием шрифта Брайля.

Медицинские работники обеспечены современным оборудованием. Все рабочие места оснащены компьютерами, позволяющими вести электронные медицинские карты, оформлять результаты исследований, выписывать больничные листы и проводить телемедицинские консультации со специалистами районных больниц и областных клиник.

