Географический диктант нынче посвящен сразу трем событиям – 180‑летию Русского географического общества, 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне и 500‑летию освоения Северного морского пути. Часть вопросов затронет историко‑культурные и географические связи России со странами БРИКС. Участников ждут 40 заданий, разбитых на два раздела по уровню сложности. Для иностранцев подготовили облегченный вариант из 20 вопросов.



В Кузбассе для Географического диктанат подготовили более 30 специальных площадок, список здесь. Акция стартует 30 ноября в 12 часов по местному времени. Кроме того, Географический диктант можно написать в онлайн формате на официальном сайте с 30 ноября по 14 декабря.