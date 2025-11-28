Благодарственные письма президента РФ Владимира Путина получили педагог из Новокузнецка Дарья Каташева, председатель регионального совета «Российского союза спасателей» Денис Радин и Елена Холодок, которая на протяжении более чем 17 лет помогает оставшимся без попечения родителей детям и другим нуждающимся людям, а также поддерживает детдома.

Более 60 кузбасских добровольцев наградили областными медалями «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», «Надежда Кузбасса», медалью Николая Масалова, а также почетными грамотами и благодарностями губернатора Кузбасса. Награды вручил глава региона Илья Середюк.

«Совсем скоро мы будем отмечать Международный день добровольцев. Это праздник людей, которые считают своим призванием приносить пользу окружающим, ничего не ожидая взамен. Вы поддерживаете семьи героев спецоперации, помогаете пожилым и одиноким людям, занимаетесь сохранением исторической памяти», – отметил губернатор.

Кроме того, на торжественном приеме дипломы вручили 17 победителям регионального этапа международной премии «Мы вместе».

Фото: пресс-служба АПК