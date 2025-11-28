С начала 2025 года в Кемеровской области ввели в эксплуатацию 44 многоквартирных дома. В пресс-службе областного правительства заявили, что до конца года будут сданы еще 17 домов.

В поселке Загорский Новокузнецкого муниципального округа ввели в эксплуатацию восьмиэтажный жилой дом. Новостройка, площадь которой превышает 2 тысячи квадратных метров, находится на улице Школьной.

«Сегодня особенный день для 30 кузбасских семей. Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и многодетной семье. Квартиры сделаны «под ключ», во дворе — детская площадка и парковка, рядом — новый экопарк и строящийся Дом культуры. Каждый такой дом — не просто квадратные метры, а новая жизнь для десятков семей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Среди новых жильцов оказалась Екатерина Чубуркова, студентка третьего курса СибГИУ. Она обучается на преподавателя географии и английского языка и ранее проживала в общежитии.

Фото: пресс-служба АПК.