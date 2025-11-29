Российский нападающий Кирилл Капризов, воспитанник новокузнецкой «Кузни», достиг важной отметки в своей карьере — он забросил 200-ю шайбу в матчах Национальной хоккейной лиги. На это ему понадобилось всего 344 игры, что стало новым рекордом клуба «Миннесота Уайлд». Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику, который достиг этой цифры за 475 матчей.

Юбилейный гол Капризов оформил в игре против «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Миннесоты» по буллитам со счётом 3:2, а сам Кирилл забросил две шайбы и был признан лучшим игроком матча.

Сейчас Капризов находится в отличной форме: он забивает в четырёх матчах подряд и набирает очки в шести. После 25 игр сезона на его счету уже 30 очков — 16 голов и 14 результативных передач.