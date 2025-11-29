Почетный президент ЦСКА и олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что новокузнецкий «Металлург» демонстрирует достойный уровень игры и заслуживает возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт».

По словам Михайлова, Кузбасс всегда славился спортивными традициями, особенно в хоккее с мячом. Однако именно Новокузнецк, по его мнению, является настоящей кузницей хоккеистов, играющих в хоккей с шайбой. Он напомнил, что в свое время почти каждая шахта в регионе имела свою команду, а из местных спортивных школ вышло немало игроков, которые сегодня выступают в ВХЛ, КХЛ и даже в НХЛ.

Михайлов отметил, что уход «Металлурга» из КХЛ в 2017 году из-за финансовых трудностей стал серьезным ударом для региона и детского спорта. Сейчас, по его мнению, клуб в полной мере доказывает свою конкурентоспособность в ВХЛ и готов к возвращению на уровень выше. Он подчеркнул, что для этого необходима поддержка со стороны региональных властей и спонсоров.

Борис Михайлов возглавлял «Металлург» с 2007 по 2009 год. Команда выступала в КХЛ с 2008 по 2017 год, а последние восемь сезонов проводит в ВХЛ.