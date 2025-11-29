Шахте имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» 90 лет

Работников и ветеранов предприятия поздравили руководители Министерства угольной промышленности Кузбасса, Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и аппарата управления Компании.

«На протяжении долгих лет на шахте формировались и крепли традиции самоотверженного труда, товарищества и дисциплины, сочетание которых даёт отличные результаты. Именно здесь впервые в России за всю историю предприятия добыто более 200 миллионов тонн угля. И совершенно заслужено ваш коллектив в числе первых удостоился одной из высших наград региона – ордена «Доблесть Кузбасса». Искренне благодарю всех работников и ветеранов шахты, а также руководство «СУЭК-Кузбасс» за верность выбранному делу, стойкость и трудолюбие», – отметил министр угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак.

Ведомственные, муниципальные и корпоративные награды в этот день получили более 50 работников, среди них проходчик Сергей Ледяев и горномонтажникАндрей Цыганков, награждённые золотым нагрудным знаком «Шахтёрская доблесть».

История старейшей шахты, которая начала добычу угля в 1935 году, стала отражением множества важных этапов отечественной промышленности. В этом долгом пути шахта успела стать частью стахановского движения, пережить трудности военных лет, сыграть свою роль в бурном развитии угольной отрасли, пройти испытания перестроечного периода и адаптироваться к сложным условиям перехода к рыночной экономике. И на всех этих этапах коллектив “кировцев” демонстрировал единство, высокий уровень профессионализма и умение эффективно справляться с любыми производственными задачами, неизменно подтверждая свои достижения рекордами как регионального, так и всероссийского масштаба.

Почти вековой профессионализм рабочего коллектива является надёжным фундаментом развития предприятия и всей угольной промышленности Кузбасса. Именно поэтому в завершение торжественной церемонии одним из важных моментов стало чествование заслуженных ветеранов и трудовых династий, которые сегодня являются достойным примером для новых поколений горняков.

Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid:2Vtzqv2Pn4y