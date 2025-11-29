Стартовые розыгрыши матча остались за волейболистами из Сургута. Однако хозяева площадки грамотно воспользовались многочисленными ошибками соперника на подаче и приеме мяча во второй половине сета и, проведя первую партию стабильнее, забрали этот игровой отрезок (25:20). Начав за здравие вторую партию, кемеровчане позволили сургутянам перехватить инициативу и были за это наказаны (22:25). В боевой третьей партии команда Сергея Троцкого была близка к победе, но на своем сетболе упустила преимущество в три очка. А в затянувшейся игре на «больше-меньше» фортуна была на стороне «Газпрома-Югры» (30:28).

Четвертый сет запомнился игрой оппонентов на нервах друг друга в концовке, когда команды раз за разом брали двойные видеозапросы. «Кузбасс» в этот непростой момент не дрогнул и перевел встречу на тай-брейк (25:21). В решающей партии гости сразу ушли в трехочковый отрыв. Погоня кемеровчан за окрыленным соперником успеха не принесла (10:15). «Кузбасс» в драматичном поединке проиграл со счетом 2:3.

«Считаю, мы должны были заканчивать эту игру раньше и не доводить до пятого сета. К большому сожалению, умудряемся совершать огромное количество ошибок – в сетку залезем, заступы делаем, много не добиваем в выгодных ситуациях. Пока наша неуверенность в концовках не дает нам возможности выигрывать в таких матчах. Я ребятам говорю, что хватит пенять на свою молодость. Взрослеть надо здесь и сейчас, в каждом матче. Ведя со счетом 24:22 и закончить сет не в нашу пользу – это тоже надо умудриться. И для нас в сезоне это был не первый такой сет», – прокомментировал по горячим следам главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Следующую встречу кемеровчане проведут на выезде. 3 декабря «Кузбасс» в Белгороде сыграет с «Белогорьем».