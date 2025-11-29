СУЭК-Кузбасс обновляет парк подземного транспорта

На шахту им. В.Д. Ялевского поступила специализированная техника для перевозки персонала и грузов в подземных условиях.

Расширение горных работ, увеличение расстояний для доставки людей и оборудования в отдалённые забои привели к внедрению машин на пневмоколёсном ходу. В отличие от традиционных подвесных дизель-гидравлических локомотивов (ДГЛ) и рельсового транспорта, пневмоколёсные машины позволяют добираться до подготовительных и очистных забоев быстрее, что сокращает непродуктивное время в пути и максимизирует полезное рабочее время персонала непосредственно в забое. Кроме того, использование такого типа машин значительно снижает затраты на поддержание транспортной инфраструктуры.

Пассажирская машина способна вместить до 13 человек. Транспорт оснащён взрывозащитным дизельным двигателем с жидкостной системой очистки выхлопных газов, гидромеханической трансмиссией и полным приводом. Это позволяет машинам уверенно преодолевать подъёмы, минимизировать загрязнение воздуха и гарантирует высокую эффективность перевозок.

Парк предприятия также пополнится двумя грузовыми машинами. Их компактная конструкция, простота управления и малый радиус поворота обеспечивают оперативную доставку материально-технических ресурсов и различного оборудования даже в самые узкие выработки шахты. При грузоподъёмности в 5 тонн машины рассчитаны на двух человек экипажа.

Отличительной чертой данных моделей является наличие двух кабин (спереди и сзади). Это позволяет перемещаться машинам по горным выработкам без необходимости разворота, что сократит время на маневровые операции.

– Для эффективной работы горняков необходимо современное и качественное оборудование. Это не просто замена техники, это стратегическая инвестиция в безопасность работников, повышение производительности труда и будущее всей Компании. Мы стремимся создавать лучшие условия для наших шахтёров, внедряя технологии, соответствующие самым высоким мировым стандартам промышленной безопасности и эффективности, – сообщил директор по производственным операциям Александр Понизов.

В перспективе на шахте им. В.Д. Ялевского ожидается ввод в эксплуатацию шести пневмоколёсных машин – четырёх пассажирских и двух грузовых. Для обеспечения бесперебойного и эффективного внедрения этого современного вида транспорта в общую логистическую систему предприятия горняки приступили к необходимому этапу подготовительных работ. На данный момент в горных выработках шахты активно ведётся строительство специализированного дорожного полотна, по которому будет передвигаться подземный транспорт.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid:2VtzqvFp2sB