Кемеровская область оказалась в числе финалистов XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В пресс-службе областного правительства рассказали, какие кузбасские проекты стали победителями.

«Кузбасс уверенно заявляет о себе как об одном из основных туристических центров страны. В этом году наш регион опять вошел в число лучших по развитию событийного туризма, награды в разных номинациях получили 10 кузбасских проектов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Лучшим туристическим событием в области культуры и искусства (среди городов с населением до 100 000 человек)» был признан фестиваль «Железное кружево», который проводится в Крапивинском округе. В номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» победили проекты FestМеждуРек (Междуреченск), а в номинации «Лучшее pet friendly туристическое событие» лучшими были признаны проекты из Шерегеша – «Чакши квест», «Асыр раунд трип» и «Утуя Ралли».

«Лучшим объектом спортивной инфраструктуры для проведения турсобытия» стал Парк Олимпийской славы в Кемерове. В номинации «События в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне» второе место занял военно-исторический фестиваль «Путь к Победе!» (пгт Тяжинский).

Третье место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек» занял «Пельмень-фест», а лучшим средством размещения для проведения турсобытий признан парк-отель «Застава».

Специальным дипломом «За патриотические мероприятия, прививающие любовь к малой родине» отмечен «День сибирского купечества» (Мариинск).

