– Досрочное выполнение годовой программы стало возможным благодаря профессиональному мастерству работников и расширенным техническим возможностям участков после их модернизации. Приоритетная задача производства – стабильное достижение экспортного качества перерабатываемого угля и закреплений позиций на мировом рынке, – отметил директор обогатительной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс» Роман Паклин.

Коллектив Обогатительной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнил годовую производственную программу по обогащению угля. В этом году уже переработано более 11,1 миллионов тонн горной массы. С достигнутым результатом обогатителей поздравили руководители Компании, отметив, что эффективная работа предприятия обеспечивает стабильное повышение качества отгружаемой продукции и заметно укрепляет конкурентоспособность добываемого угля на рынке. Основной вклад в общий результат внёс участок Кирова – почти 4 миллиона тонн. В числе основных слагаемых успеха – ускоренное выполнение программы по ремонту и модернизации производственных мощностей участка. С двукратным опережением графика были выполнены работы по замене самой большой в мире отсадочной машины BATAK, производительностью 800 тонн в час, на аналогичную. На участке «Комсомолец» с таким же опережением была произведена замена отсадочной машины МО-318. При плане 65 суток фактически удалось уложиться в рекордные 29 суток. В текущем году на участках Полысаевский и Талдинский-Западный 1 были заменены грохоты, позволяющие разделять сыпучие материалы по размерам кусков и частиц. Для повышения производительности планируется замена и другого необходимого технологического оборудования. Совокупность факторов позволяет коллективу уверенно смотреть на выполнение повышенной производственной программы 2026 года.Напомним, что Обогатительная фабрика включает 4 производственных объекта, которые расположены на территориях шахт им. С.М. Кирова, «Комсомолец», «Полысаевская» и шахтоуправлении «Талдинская-Западная». В этом году успехи коллектива фабрики заслужено отмечены по итогам корпоративного конкурса «Гордость СУЭК – добываем успех» в номинации «Лучшее предприятие в области безопасности труда» (ОФ). Эксперты конкурса высоко оценили эффективность жетонной системы контроля, а также цифровой многофункциональной системы безопасности, позволяющей дистанционно контролировать, управлять технологическим и производственными процессами.