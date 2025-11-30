Для запуска лавы №820 участка «Магистральный» шахты имени А.Д. Рубана осуществляется поставка нового очистного комплекса. На данный момент получено 175 секция крепи.

Секции крепи отличаются высокой несущей способностью и используются для отработки угольных пластов большой мощности.

Крепь оснащена интегрированной электронной системой электрогидравлического управления, обеспечивающей полную автоматизацию процесса. Поставкой предусмотрена система компьютерного сбора информации управления, разработанная для обеспечения мониторинга за работой всего механизированного очистного комплекса. Информация, собираемая от различных подсистем комплекса, становится доступной для оператора на дисплеях.

– Очистной комплекс соответствует всем современным требованиям. Каждая секция имеет ширину 1,75 метра весит около 43,5 тонн и обеспечивает рабочее сопротивление около 1240 кН/м2. Новое оборудование позволит обеспечить полную и безопасную выемку угля в рабочем диапазоне от 4 до 5,6 метров, – отмечает Иван Сальвассер, директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана.

Запасы выемочного участка будущей лавы №820 на пласту «Полысаевский-2», где будет установлен новый очистной комплекс, составляют более 5,6 миллионов тонн угля при вынимаемой мощности пласта 4,8 метра. Новый комплекс обеспечит высокий уровень производительности и безопасности, что является ключевым условием для работы компании.

