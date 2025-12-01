Финалы седьмого сезона Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) одновременно прошли в 63 регионах России. Участие приняли 1 288 учеников 5-7 классов со всей страны. От нашего региона к соревнованиям были допущены 102 школьника, которые продемонстрировали свои знания на площадке образовательного центра «Сириус. Кузбасс».

Юниорский трек олимпиады включал следующие направления: «Технологии и виртуальная реальность», «Технологии и искусственный интеллект», «Технологии и компьютерные игры», «Технологии и космос», «Технологии и роботы», «Технологии и среда обитания», «Киберфизические системы».

Победителями и призерами седьмого сезона стали девять команд. Кемеровская команда «Рекламная компания» заняла первое место в направлении «Технологии и космос». В её состав вошли Ярослав Гагин из Лицея №23, Григорий Гребенников из Лицея №62 и Тимофей Ярморкин из Гимназии №41.

Победители и призёры получили дипломы для портфолио достижений, а также преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады. Они также получили возможность присоединиться к новым проектам и конкурсам Кружкового движения НТИ и его партнеров.

Олимпиада организована Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК.