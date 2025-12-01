Овощами закрытого грунта занимаются 5 сельхозпредприятий Кемеровском, Новокузнецком, Беловском и Яшкинском округах. За 10 месяцев этого года они вырастили 10,3 тыс. тонн огурцов, томатов и зелени. В общем объеме преобладают огурцы (8,2 тыс. тонн). Доля помидоров составила 1,7 тыс. тонн. На салат, петрушку, укроп и другие зеленные культуры пришлось 386 тонн. Власти Кузбасса рассчитывают на урожай овощей закрытого грунта по итогам этого года в размере 16,5 тыс. тонн, что на 2,2 тыс. тонн больше по сравнению с 2020-м.

«Рост идет благодаря использованию новых высокопродуктивных сортов и применения современных технологий. Сейчас на полках магазинов более половины тепличных овощей выращены в Кузбассе. Пять лет назад потребность была закрыта лишь на треть. Наша задача – полное самообеспечение», – подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона добавил, что фермеры могут получить субсидию на выращивание тепличных овощей с технологией досвечивания и возместить таким образом до 90% затрат.

Фото: пресс-служба АПК