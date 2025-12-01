Отдельное внимание в ходе поездки полпреда было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции и их адаптации к мирной жизни. Кроме того, Анатолий Серышев обсудил с властями Иркутской области социально-экономическое развитие, работу предприятий дорожной и жилищно-коммунальной сфер, газификацию.

Полпред подчеркнул: надежная работа систем жизнеобеспечения важна для комфорта граждан и развития экономики. Деятельность всех регионов Сибири в этом направлении полпред держит на контроле.

В пресс-службе правительства Кузбасса отметили, что в Кемеровской области этому направлению уделяется особое внимание. Ключевой вопрос – содержание дорог, тротуаров, дворов. Этой зимой на дорогах будет задействовано до 1 681 единицы спецтехники и около 3 300 водителей и дорожных рабочих. На случай обильных снегопадов дополнительно будут привлекаться до 392 единиц техники сторонних организаций.

Фото предоставлено пресс-службой АПК