Кузбассовцы присоединились к Международному дню инвалидов

Международный день инвалидов, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году, традиционно отметят 3 декабря. Эта дата напоминает о важности уважения, сострадания и совместных усилий для построения общества, где каждый человек, независимо от физических возможностей, может реализовать свой потенциал.

В преддверии события в Кемеровском техникуме индустрии питания и сферы услуг прошло профориентационное мероприятие, реализованное в рамках Единого областного дня профориентации «Открыто для всех».

Более 50 школьников узнали о профессиональных компетенциях. Они создали цветные изделия из фарша, сплели жгуты из теста, провели экспертизу качества товаров, прошли квиз-детектив «Какой ты турист?».

В Новокузнецком педагогическом колледже прошли соревнования «Игры народов мира». Студенты специальностей «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Специальное дошкольное образование» взаимодействовали с родителями детей с особыми потребностями.

С 1 по 7 декабря специалисты Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» организуют встречи, мастер-классы, лекции, квесты, консультации в очном и дистанционном формате для детей, родителей и педагогов.

Например, в Ленинске-Кузнецком пройдет родительская гостиная «Мир без барьеров». Для родителей детей с ОВЗ проведут индивидуальные и групповые консультации, тренинги, беседы.

В Кемерове Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» проведет региональный семинар-совещание «Развитие системы непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью в Кузбассе». Семинар состоится 3 декабря на базе Кузбасского регионального института развития профессионального образования им. А.М. Тулеева.

Также родители и специалисты образовательных организаций Кемерова узнают больше о работе психолого-медико-педагогической комиссии, для них организуют экскурсию «Проведение ПМПК в формате экологичного обследования обучающихся с инвалидностью».

В Гурьевске состоятся «Уроки добра» для учащихся 1-4-х классов. Цель — формирование представлений о культуре общения с людьми с ОВЗ, о здоровье как ценности человеческой жизни, об уважении к индивидуальности каждого человека.

В Новокузнецке с 1 по 3 декабря в отделении ранней помощи «Семья» пройдет праздник для детей-инвалидов раннего дошкольного возраста «Вместе веселей» и фестиваль «Под небом единым» для детей с ОВЗ и инвалидностью 3-7 лет.

В Юрге пройдет театрализованно-спортивное мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов.