На участие в нынешнем конкурсе «Сибириада», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поступило свыше 2 тысяч заявок не только из разных регионов России (от Санкт-Петербурга до Владивостока), но из других стран, в частности Казахстана, Беларуси и Китая. В «Сибириаде» участвуют конкурсанты всех возрастных категорий в 16 номинациях по различным направлениям музыкального искусства. Есть две отдельные номинации для музыкантов с ограниченными возможностями здоровья и для людей старшего поколения (65+).

Торжественное открытие конкурса проходило в концертном зале первого корпуса КемГИК. Перед зрителями выступил Егор Кадников, обладатель Гран-При 2023 года, учащийся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительских искусств «Сибирский» в Кемерове. Он исполнил одно из сложных сочинений С.В. Рахманинова – этюд-картину ор.39 №9.

С сегодняшнего дня начались прослушивания в номинации «Инструментальное исполнительство: академическое» струнные инструменты (соло, ансамбли, оркестры)». «Сибириада» продлится до 15 декабря, когда пройдут финальное соревнование за Гран-при конкурса и торжественная церемония закрытия.