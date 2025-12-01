В рамках образовательной программы для участников и ветеранов спецоперации «СВОи Герои. КуZбасс» начался второй очный модуль обучения. Он посвящен изучению экономики и финансов. Во время лекций слушатели узнают, как устроен бюджет региона, разберутся в системе налогов, им расскажу и о развитии различных отраслей экономики.

«Кроме того, наши герои освоят навыки грамотного управления личными финансами, закрепят знания на практике через управленческие мастерские и деловые игры. Напомню, обучение включает четыре очных модуля, охватывающих ключевые сферы для успешной адаптации и получения практических навыков управления. Между ними наши герои работают со своими наставниками — применяют полученные знания на практике», — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Читать лекции будут действующие управленцы, промышленники и члены регионального правительства. Сегодня, например, министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин рассказывал участникам программы о промышленной политике региона. Запланированы и практические занятия, а также посещение госучреждений.

А 9 декабря, в День Героев Отечества, ветераны СВО сами выступят в роли лекторов: им предстоит провести «разговоры о важном» со школьниками в муниципалитетах. Подготовила их к этим беседам председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко. Во втором модуле бойцов ждут еще культурные и спортивные мероприятия, например ежедневную зарядку с ними будут проводить именитые спортсмены.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что обучение по программе «СВОи Герои. КуZбасс» завершится в сентябре 2026 года.