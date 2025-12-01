В Кемерове накануне родились 22 ребенка – 17 мальчиков и 5 девочек. Шестеро малышей появились на свет в Новокузнецке, трое – в Киселевске, двое – в Прокопьевске, по одному – в Анжеро-Судженске и Мариинске.

«Дети сами выбирают дату своего рождения. Для нашей семьи это двойное событие. Для меня это самый лучший подарок на День матери», – рассказала многодетная мама Алена Евланова, чья новорожденная дочка Мия стала третьим ребенком в семье.

В пресс-службе правительства Кузбасса напомнили о мерах поддержки многодетных семей, предоставляемых по нацпроекту «Семья», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на областной материнский капитал, ежегодные выплаты на школьную и спортивную форму для детей, ежемесячные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей и т.д. Более полную информацию о мерах поддержки можно найти здесь.

Фото: пресс-служба АПК