29-летний житель Анжеро-Судженска обратился в отделение полиции и сообщил, что неизвестные похитили из его автомобиля ВАЗ-2112 магнитолу, динамики, панель приборов, электронный блок управления, зеркала, два колеса и автомобильные чехлы. Общая сумма ущерба составила более 45 000 рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанные в ночное время проникли в припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль, откуда похитили музыкальное оборудование, комплектующие и автомобильные чехлы. Похищенное имущество злоумышленники планировали продать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.