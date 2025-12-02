Программа «Дом за рубль» предполагает, что инвестор, заплатив символическую сумму за объект культурного наследия регионального значения, должен будет восстановить его за свой счет в срок от полутора до пяти лет. В Кузбассе в перечень входят 12 строений, расположенных в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Мариинске, а также в Топкинском и Яшкинском муниципальных округах.

Планируется, что после реконструкции объекты станут настоящими культурными и туристическими центрами, в которых могут располагаться центры креативных индустрий, музейно-выставочные экспозиции, бутик-отели.

К примеру, в Мариинске в число объектов входят Городской музей, построенный в 1900 году, а также двухэтажный каменный дом начала XX века. В Прокопьевске требует реставрации здание кинотеатра имени Николая Островского 1932 года постройки. В Новокузнецке в плачевном состоянии дом купца Фонарева, который был возведен во второй половине XIX века, и гостиница Верхней колонии.

В областной столице это кварталы для рабочих и специалистов Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», которые в середине 1920-х годов выросли на Красной Горке, а также бывшая школа Кемеровского рудника.

В селе Усть-Сосново Топкинского округа в программу попал двухэтажный деревянный дом, построенный в 1906 году Евгением Ермолаевым под сельскую лечебницу.

На станции Тутальская Яшкинского округа расположено деревянное здание железнодорожной станции 1895 года с резным декором по карнизу, фронтону и наличниками. Его возвели при прокладке Транссиба.

Подробнее узнать о программе и возможностях участия можно на сайте наследние.дом.рф