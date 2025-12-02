Формирование и поддержание экономического разнообразия становится импульсом к развитию так называемых «сырьевых» регионов России. Ярким примером здесь выступает Кемеровская область. По мнению политолога Дарьи Кислициной, трансформация экономики в Кузбассе началась при Сергее Цивилеве. Действующий губернатор Илья Середюк заданный тренд успешно продолжает и углубляет, выполняя поручение Президента по развитию несырьевого сектора.

По мнению эксперта, управленческая команда Ильи Середюка уделяет большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Его доля в ВРП Кузбасса сейчас составляет 21%. В количественном выражении это 72 тысячи предприятий, которые обеспечивают работой 1/3 жителей региона.

«При губернаторе создан Совет предпринимателей — Илья Владимирович держит запросы и потребности бизнес-сообщества на личном контроле и демонстрирует вовлеченность в тему. Действует пакет мер поддержки МСП: от налоговых преференций до соцконтрактов, благодаря которым в Кемеровской области начали работу более 2 тысяч предприятий. Команда Середюка привлекает в Кузбасс крупных инвесторов, в числе которых, к примеру, торговая компания X5. Помимо этого, в регион пришли логистические центры крупнейших маркетплейсов», – отмечает Дарья Кислицина в своем телеграм-канале.

Политолог добавила, что диверсификация экономики позволяет создавать новые рабочие места, привлекать в бюджет дополнительные налоговые поступления и за счет этого устойчиво обеспечивать повышение качества жизни.