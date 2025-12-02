Строить реабилитационные центры для повышения доступности высокотехнологичного протезирования будут в семи регионах страны, и в том числе в Кузбассе. Об этом договорился глава региона Илья Середюк с Госкорпорацией Ростех и Государственным фондом «Защитники Отечества». В результате в Совете Федерации было подписано трехстороннее соглашения о сотрудничестве.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко отметила, что поддержка участников СВО сейчас в приоритете у государства.

«На основе российских разработок создаются лучшие изделия — биоэлектрические протезы с микропроцессорами, спортивные протезы. Современные решения позволяют защитникам вновь обрести свободу движения, выбрать новую профессию, плодотворно трудиться, создавать семьи, воспитывать детей и даже заниматься спортом. Многие из них после реабилитации вновь рвутся на фронт. Это пример настоящего мужского характера и преданности Отечеству», — сказала Валентина Матвиенко.

Протезирование – это одно из направлений работы таких центров. Кроме этого, участники СВО там будут проходить реабилитацию через физкультуру и спорт. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что поддержка ветеранов спецоперации должна стать более качественной и, главное, доступной в регионах.

В Кемерове уже возводится Всесибирский реабилитационный центр, и губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важную роль поддержки федерального центра в создании условий для оказания помощи ветеранам.

«Цель соглашения — обеспечить наших героев возможностью высокотехнологичного протезирования максимально близко к дому. Современная инфраструктура вместе с моделью комплексной реабилитации Центра инноваций в травматологии и ортопедии позволит бойцам восстановить подвижность после тяжелых ранений и вернуться к активной жизни. В региональном центре ветераны смогут получить высокофункциональные протезы, обучиться их использованию, а также освоить навыки движения с помощью современных тренажеров», — сказал Илья Середюк.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, к 2027 году планируется создать 25 филиалов ЦИТО в разных регионах страны с собственным производством протезов полного технологического цикла.

Фото: АКО