В рамках инициативы Президента РФ Владимира Путина в Кузбассе продолжается программа социальной газификации. Эта программа охватывает 25 населенных пунктов, где уже существуют газораспределительные сети. Согласно условиям, газопроводы бесплатно проводятся до границ земельных участков граждан, подавших заявку.

На текущий момент газораспределительные компании заключили более 19 тысяч соглашений с жителями региона на подключение их частных домов к газовым сетям. Всего в Кузбассе технически возможно газифицировать 24 тысячи домов.

В 2025 году жители деревни Красная и посёлка Комиссарово Кемеровского городского округа, а также жители посёлков Береговой и Смолино Кемеровского муниципального округа получили доступ к газу. Кроме того, газовые сети были проложены в городах Юрга, Топки, Новокузнецк и Кемерово, а также в сёлах Мазурово, Новостройка и Андреевка Кемеровского муниципального округа. В жилых районах Южный и Ягуновский города Кемерово ведутся строительно-монтажные работы, завершение которых планируется весной 2026 года.

Подключение домов в районе Красная горка в Кемерово осуществляет газораспределительная компания «Кузбассоблгаз». Специалисты выполняют все необходимые технические работы, устанавливают оборудование и интеллектуальные счётчики.

Программа газификации в регионе продолжается, и планируется её дальнейшее расширение. Это включает увеличение числа подключенных домов и предприятий, а также развитие газораспределительной инфраструктуры.

Информацию о льготных программах для малообеспеченных семей и ветеранов труда, которые позволяют снизить расходы на подключение к газовым сетям, можно получить в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК.