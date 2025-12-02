11 декабря в 19:00 в Филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова — Ирландское Шоу 2!

Приглашаем вас на уникальное шоу, где мощь волынок и ритм барабанов встречаются с неудержимой энергией ирландского танца. Вас ждёт незабываемый вечер в компании Оркестра волынщиков City Pipes (Городские волынки) и ансамбля ирландского танца Celtic Wind (Кельтский ветер).

Билеты: https://www.kemfil.ru/afisha/tickbuy?id=4980

В программе концерта — лучшие музыкальные произведения Ирландии и Шотландии. Вы услышите величественное звучание волынок, флейт и электрооргана и увидите завораживающие, отточенные движения танцоров.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу кельтской магии!

Оркестр волынщиков City Pipes (Городские волынки) один из ярчайших представителей world music (мировой музыки). Отличительной чертой звучания коллектива является сочетание звука волынок, барабанов и органа, дуэты ирландских флейт и рояля, а также виртуозные соло в исполнении профессиональных музыкантов. Оркестр волынщиков City Pipes (Городские волынки) известен своими яркими выступлениями в концертных залах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Концерты оркестра ежегодно проходят в залах более чем сотни городов.

Ирландское танцевальное шоу Celtic Wind (Кельтский ветер) представляют одни из лучших исполнителей ирландских танцев, участники крупных профессиональных танцевальных проектов в России и по всему миру, призёры и победители международных фестивалей народного танца и театрального искусства.

Возрастное ограничение 6+

