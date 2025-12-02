Всероссийский цифровой диктант по персональным данным — просветительское мероприятие, направленное на повышение цифровой грамотности и формирование культуры безопасного обращения с персональной информацией. Оно завершается 7 декабря.

Этот диктант ежегодно помогает широкому кругу пользователей — студентам, государственным служащим, сотрудникам коммерческих организаций и всем желающим — оценить уровень своих знаний в сфере защиты персональных данных. Проект реализуется с 2021 года и включен в каталог передовых практик АНО «Цифровая экономика» в области цифровой грамотности и кибергигиены.

Мероприятие проводится в онлайн-формате, доступно по ссылке. Для участия необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это требование обеспечивает корректное формирование статистики и позволяет участникам получить именные сертификаты о прохождении диктанта.

Структура диктанта включает 25 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Тест сопровождается пояснительными материалами и иллюстрациями, героями которых выступает семья Логиновых — участники типовых цифровых ситуаций. На выполнение заданий отводится 40 минут. Участники, ответившие правильно на более чем 75% вопросов, получают электронный сертификат. Повторное прохождение доступно без ограничений.

Цифровой диктант — это возможность не только проверить свои знания, но и лучше понять, какие риски существуют в цифровой среде и как сохранить безопасность личной информации. Приглашаем Вас присоединиться к мероприятию и повысить свою цифровую компетентность.