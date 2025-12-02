В Кузбассе подвели итоги приемной кампании 2025/26 учебного года в вузы и учреждения среднего профессионального образования (СПО), которая завершилась 25 ноября. Все образовательные учреждения выполнили план на 100%, и ряды студентов пополнили 39 621 первокурсник.

Федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, продолжает пользоваться популярностью. По данным регионального министерства образования, количество абитуриентов, поступивших в вузы на приоритетном этапе, увеличилось по сравнению с прошлым годом. Кузбасс второй год подряд занимает лидирующие позиции по числу договоров о целевом обучении по программам СПО. В этом году было подписано 2 371 такое соглашение, из них 2 124 — в рамках проекта «Профессионалитет».

Также возросло число абитуриентов из других регионов России. В Кузбасс приезжают студенты из Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Тыва и других субъектов РФ.

Для школьников в вузах Кузбасса функционируют центры: «Предуниверсариум», «Школа креативных индустрий», «Уникум», «ДНК», «Агролицей» и «Малая медицинская академия». В течение учебного года эти образовательные организации проводят дни открытых дверей, научно-практические конференции, предметные олимпиады и смены для одаренных детей. Традиционные Дни науки в Кузбассе состоялись в феврале. На фестивале «Динотерра» старшеклассники посетили лекторий и выставку вузов и научных институтов.

В преддверии приемной кампании прошел пресс-тур «Поступай правильно! Поступай в Кузбассе!» с участием более 80 юнкоров, журналистов и блогеров из школьных и студенческих медиацентров. Участники посетили 11 крупнейших университетов и институтов Кузбасса. В течение учебного года проводятся профориентационные мероприятия с участием ведущих работодателей региона в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».

