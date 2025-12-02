По данным Росстата, с января по октябрь 2025 года в России совершено 76,2 млн внутренних туристических поездок — на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили зампред Правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

«Рост сохраняется даже в межсезонье. Наиболее востребованы — Сибирь, Юг и Северо-Запад. Устойчивая динамика последних лет стала возможной благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и позволяет уверенно двигаться к цели Президента — 140 млн поездок к 2030 году», — отметил Чернышенко.

Особенно ярко тренд на расширение туристической географии проявляется в регионах, делавших ставку на развитие событийного и культурного туризма. Так, по итогам XIV Международной премии Russian Event Awards Кузбасс вошёл в число лидеров по качеству и разнообразию турсобытий: регион представил 10 финалистов, из которых сразу несколько завоевали высшие награды, включая Гран-при. Среди победителей — фестиваль «Железное кружево» (пгт Зеленогорский), проект FestМеждуРек (Междуреченск) и три инициативы из Шерегеша, в том числе «День ездовых собак и гонка на собачьих упряжках».

«Кузбасс уверенно заявляет о себе как об одном из основных туристических центров страны», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Рекордный показатель был зафиксирован в 2024 году — 90 млн поездок (+37% к 2021 г.). Пятилетняя положительная динамика сохраняется пятый год подряд.

«Это подтверждает расширение географии путешествий: регионы, вкладывающиеся в развитие кластеров, маршрутов и событийного туризма, получают высокий спрос. Крупные курорты переходят к круглогодичному формату», — подчеркнул Решетников.

Эксперты отмечают рост интереса не только к классическим, но и к тематическим маршрутам — этно-, эко-, промышленному туризму. И все эти направления развиваются в Кузбассе.