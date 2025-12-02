По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом России Владимиром Путиным, детская поликлиника №2 в Ленинске-Кузнецком после капитального ремонта возобновила свою работу. В поселке Листвяги Новокузнецка и селе Чумай Чебулинского округа появились новые модульные врачебные амбулатории.

«Продолжаем модернизацию первичного звена здравоохранения в муниципалитетах. На этой неделе открыли три медучреждения. Получать медицинскую помощь в комфортных условиях в них будут около 8 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей. С начала года в Кузбассе отремонтировали 15 медучреждений и построили 36 ФАПов и врачебных амбулаторий. До конца года откроем еще 12», — отметил губернатор Илья Середюк.

В детской поликлинике №2 Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров провели полную реновацию: обновили инженерные системы, установили пожарную сигнализацию и выполнили внутреннюю отделку помещений. Для молодых мам создали комнату для кормления, а в детской зоне установили мебель: мягкие диванчики, столы и стулья. Для удобства навигации появились новые указатели и стенды.

В новых амбулаториях Новокузнецка и Чебулинского округа более четырех тысяч жителей смогут получать неотложную помощь, проходить профилактические осмотры и делать прививки. В амбулатории села Чумай будут вести прием терапевт и стоматолог.

Новые амбулатории оснащены всем необходимым оборудованием: аппаратом ЭКГ, автоматическим дефибриллятором, лабораторными приборами, портативными устройствами для определения уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы с двусторонним ограждением и поручнями, кнопки вызова персонала, системы навигации с использованием шрифта Брайля, а также удобные санитарные условия.