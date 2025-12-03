Автомобили за счет областной казны по принятому в июне региональному закону полагаются семьям, воспитывающим 10 и более детей, рожденных в браке и приходящимися друг другу родными братьями и сестрами. Причем у родителей должны быть награды, такие как орден «Родительская слава» или звание «Мать-героиня». На сегодяншний день в регионе под эти критерии подходят только три семьи.

Для вручаемых автомобилей тоже есть ряд условий. Машины должны быть с не менее чем шестью посадочными местами (без учета водительского сиденья), не старше одного года и при этом собраны на территории России. Еще один критерий – стоимость не должна превышать 5 млн рублей. Автомобили семьи Кузнецовых, Балакай и Стрелюк выбирали сами.

«Такие семьи — гордость Кузбасса. Чтобы их поддержать, ввели новую меру – вручаем вместительные машины. Получился отличный новогодний подарок. Автомобили обязательно пригодятся им для семейных поездок», – отметил губернатор Илья Середюк.

Олеся и Юрий Балакай из Осинников воспитывают 10 детей, так же как и березовчане Ольга и Геннадий Стрелюк. У Ольги и Сергея Кузнецовых из Киселевска 13 детей.

Фото: пресс-служба АПК