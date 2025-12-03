В этом году на соискание премии подано 61 460 заявок со всей страны – втрое больше, чем в дебютном сезоне. Среди субъектов-лидеров – Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Краснодарский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Красноярский и Пермский края, Республика Дагестан, Саратовская область.

«Премия «Служение» – это часть системной работы по повышению статуса муниципальной службы, инициированной Президентом. Мы стремимся, чтобы она оставалась живым, гибким инструментом, опирающимся на запросы самих муниципалов», – отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что премия «Служение» продолжает объединять муниципальных служащих разных поколений. В этом сезоне заметно вырос интерес к участию, а сама премия стала более молодой и динамичной, оставаясь при этом открытой для всех, кто служит своей малой родине и людям.

«Премия «Служение» подчеркивает ключевое значение муниципального уровня управления – об этом неоднократно говорил наш президент. Эта премия создана для тех, кто искренне служит своему народу и своей земле. В 2026 году в ней участвуют более 60 тыс. человек, и среди них 34% – те, кто уже не первый раз принимают участие. Это показывает высокую лояльность и доверие к премии. При этом 66% – новички, что свидетельствует о растущем интересе: муниципальные служащие хотят видеть, что их труд действительно важен для страны и по-настоящему ценится», – сообщила Ирина Гусева.

Самыми востребованными номинациями по числу заявок стали «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого – общий успех» и «Развитие территории – благополучие жителей». Премия «Служение» проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по поручению президента РФ Владимира Путина.