По мнению политика, времена, когда считалось обязательным присутствие губернатора в теленовостях и на страницах областных газет, а соцсети вели по остаточному принципу, остались в прошлом. В качестве яркого примера он назвал главу Кузбасса Илью Середюка, который отдает приоритеты своим страницам и каналам на четырех основных платформах: ВК, Одноклассники, Telegram и МАХ.

«Землякам предлагаю подписаться на страницы губернатора: это не просто важнейший источник новостей о жизни региона, но и эффективный инструмент обратной связи. И я говорю не только о комментариях, в которых Илья Середюк отвечает сам (а также тегает глав и руководителей ведомств, которые отвечают за ту или иную проблему). С начала года губернатор провел в своих соцсетях 12 прямых эфиров – в дополнение к трансляциям прямых линий, которые синхронно шли в теле- и радиоэфире», – сообщил Антон Горелкин в своем МАХ-канале.

На сегодняшний день не все платформы располагают равными возможностями. Например, по техническим причинам эфиры в Telegram в ряде регионов недоступны, а МАХ этой функциональностью еще не обладает. Тем не менее, по мнению депутата от Кемеровской области, подход к открытости в соцсетях, который сейчас практикуют самые передовые главы регионов, обязан получить от платформы поддержку.