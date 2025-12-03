На портале «Госуслуги» в рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» появилась возможность получить электронное свидетельство пенсионера. Этот цифровой документ подтверждает статус и дает право на льготы и скидки в аптеках, музеях, а также при получении социальной, медицинской и транспортной поддержки и в организациях, участвующих в программах для пенсионеров.

Внедрение и развитие жизненных ситуаций проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сервис уже востребован: с момента запуска им воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране.

«Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на Госуслугах жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», – сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Жизненные ситуации — это новый этап в развитии госуслуг, где каждый такой сервис объединяет около 17 связанных государственных услуг по одной теме и позволяет оформить их все сразу в режиме «одного окна».

Сейчас на портале доступно свыше 40 федеральных жизненных ситуаций, а к концу 2025 года их число увеличится до 70.