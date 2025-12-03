В новой книге отличники соберут информацию про выдающихся кузбассовцев, расскажут про уникальные места нашего региона, фестивали и другие яркие события в Кемеровской области. Издание будет называться «1000 причин гордиться Кузбассом».

«А какие у вас причины гордиться Кузбассом? Перейдя по прикрепленному QR-коду, вы сможете отправить свои варианты авторам книги. Самые интересные предложения войдут в книгу», – обратился Илья Середюк к жителям региона.

О книге «1000 причин гордиться Кузбассом» говорили сегодня в «Школе отличников «Сбор 5.0». Участниками этого события стали более 300 учащихся со всего региона. Ребят поприветствовал губернатор Илья Середюк. Также с ребятами побеседовала актриса и лектор Общества «Знание» Татьяна Шитова, чьим голосом говорит «Яндекс-Алиса».

Ученики 5-8 классов в рамках «Школы отличников «Сбор 5.0» побывали на мастер-классах по ораторскому искусству, игротехнике и журналистике. Для старшеклассников провели стратегическую сессию по развитию лидерских качеств.

Фото: пресс-служба АПК