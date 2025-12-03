Созданный по указу президента России три года назад Центр «ВОИН» в Кузбассе подготовил 6 145 человек по различным образовательным программам. Среди дисциплин – огневая и инженерная подготовка, пилотирование БПЛА, тактическая медицина, организация связи. В кузбасском филиале задействовано 20 инструкторов, преимущественно это участники боевых действий, в том числе спецоперации. Каждый из них проходит программу профпереподготовки с присвоением квалификации «Инструктор-методист по военно-прикладным и техническим видам спорта».

Центр «ВОИН» проводит военно-спортивную подготовку молодежи в возрасте от 14 до 18 лет на базе школ, техникумов и колледжей, вузов во внеурочное время, а летом в формате учебно-тренировочных сборов, военно-спортивных игр и соревнований в детских лагерях.

1700 школьников и студентов уже прошли курс военно-спортивной подготовки, еще 1783 человека стали участниками в сменах «Время юных Героев».

– Это уникальное место, где молодежь осваивает огневую подготовку, учится тактике, оказанию первой помощи, управлению БПЛА. Ребята участвуют в патриотических проектах, побеждают на соревнованиях и развивают свой творческий потенциал. За три года работы в Кузбассе Центр «ВОИН» подготовил более 6 тысяч курсантов, которые не просто любят Родину, но и умеют ее защищать. Это серьезный вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи. Желаю Центру «ВОИН» не останавливаться на достигнутом, расти и развиваться! А ребятам — всегда идти вперед, ставить высокие цели и помнить: вы — наша гордость и опора, — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК