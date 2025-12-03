На территории дилерского центра площадью 2,4 га находится 12 постов обслуживания карьерной техники, грузовиков и автобусов. Оборудованы две автомойки, есть склад запасных деталей и ремонтная зона. Предусмотрена работа выездных бригад, которые на месте смогут провести диагностику и починить технику. Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе насчитывается 11 тысяч грузовиков и 2 тысячи автобусов этой марки.

«Мы боремся за повышение производительности труда, поэтому техника не должна простаивать. Для этого нужен качественный сервис, наличие запчастей и, конечно, высококлассные специалисты. Готовить кадры будут наши педагоги, а стажировку организуют непосредственно в цехах», – прокомментировал Илья Середюк.

В дилерский центр, с открытием которого появилось 30 новых рабочих мест, вложили 425 млн рублей. Есть планы по строительству современного шиномонтажного комплекса, корпусов покрасочного и кузовного цеха, а также мини-гостиницы и кафе у придорожного комплекса.

Фото: пресс-служба АПК