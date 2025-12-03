В Кузбасском государственном техническом университете сегодня для участников образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс» прошли очередные лекции. О пространственном развитии территорий рассказал замгубернатора Кузбасса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов, а министр строительства региона Ирина Печеркина изложила основы городской аналитики.

Продолжаются и практические занятия в рамках очного модуля. На них участников СВО знакомят с экономикой, расчетными ситуациями по финансам и налогообложению.

Кроме того, сегодня же будут подведены итоги стажировки, который участники программы проходили в межмодульный период с наставниками. Здесь куратором выступит начальник Департамента кадров и государственной службы администрации Правительства Кузбасса Инна Алферова.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, программа «СВОи Герои. КуZбасс рассчитана на четыре очных модуля» и завершится в сентябре следующего года.

Фото: пресс-служба АПК