Илья Середюк совершил рабочую поездку в Белово и лично проверил, как идут работы по осушению подтопленных территорий. Губернатор встретился с жителями домов по улице Подсобная. С ними он обсудил, насколько эффективны уже предпринятые меры, а также что нужно сделать еще.

«Там, где работают насосы — вода уходит. Сейчас их 12, за неделю запустим еще 8. Параллельно создадим дренажные колодцы», — сказал Илья Середюк.

Он отметил, что до конца следующей недели должны быть готовы результаты комплексного обследования. Далее можно будет начать подготовку проекта по отведению воды.