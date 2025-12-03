Сегодня ряды детско-юношеского движения «Юнармия» России пополнил двухмиллионный участник. Это Ярослав Курегешев, ученик 8-го класса гимназии №2 Таштагола. Он является волонтером, экоактивистом, увлекается математикой, физикой, химией, является одним из организаторов различных всероссийских акций, а также представляет гимназию на конкурсах разных уровней.

«Ярослав занимается волонтерством, участвует в олимпиадах и освещает школьную жизнь в качестве юнкора детского медиацентра. Зарекомендовал себя как волевой, целеустремленный юноша — именно такими качествами и должен обладать юнармеец», — отметил губернатор Илья Середюк.

«Буду с честью и гордостью нести это высокое звание», — сказал двухмиллионный юнармеец Ярослав Курегешев.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, сегодня к военно-патриотическому движению «Юнармия» присоединились 56 школьников Таштагольского муниципального округа. В торжественной обстановке в техникуме горных технологий и сферы обслуживания новобранцы принесли клятву на верность Родине и юнармейскому братству. Удостоверения и знаки отличия бойцам вручили начальник Штаба Регионального отделения Движения «Юнармия» Кузбасса, руководитель Кузбасского центра «ДОМ ЮНАРМИИ» Дмитрий Прудей, Герой Российской Федерации Алексей Асылханов и председатель Кузбасского союза ветеранов СВО Алексей Савин.

Фото: пресс-служба АПК.