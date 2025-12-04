В Кузбасс поступила партия новых школьных автобусов, общая стоимость которых составляет 119 миллионов рублей. Транспортные средства были приобретены за счет федерального бюджета, выделенного по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Эта инициатива реализуется в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина о модернизации парка школьных автобусов.

«Чтобы дети из поселковых школ могли с комфортом ездить на уроки, обновляем транспорт учебных учреждений. Распределили 31 новый автобус в школы Мысков, Осинников, Беловского, Ижморского, Кемеровского, Мариинского, Междуреченского, Новокузнецкого, Прокопьевского, Промышленновского, Топкинского, Чебулинского, Юргинского и Яшкинского округов. Техника теплая, безопасная, работает система контроля маршрута и учет времени, проведенного водителем за рулем, передвижение автобусов родители могут отслеживать в режиме онлайн», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В состав новой партии входят 6 автобусов марки ГАЗ, вместимостью от 10 до 24 человек в зависимости от модификации, 20 автобусов марки ПАЗ на 24 места, 3 автобуса ПАЗ с увеличенной вместимостью до 31 пассажира и 2 автобуса КАВЗ, также рассчитанных на 31 пассажира.

Все автобусы полностью соответствуют установленным стандартам безопасности. В кабине водителя установлена кнопка SOS для экстренного вызова служб. Пассажирские сидения оборудованы ремнями безопасности. В каждом ряду предусмотрена кнопка для остановки по требованию. Также в автобусах есть дополнительная подножка. Скорость движения ограничена автоматически до 60 километров в час. Школьные автобусы имеют ярко-желтый цвет, оснащаются проблесковыми маячками и системой ГЛОНАСС. Родители могут отслеживать маршруты своих детей с помощью системы «Электронная школа 2.0».