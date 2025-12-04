В Кузбассе активно помогают ветеранам специальной военной операции найти работу. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кемеровской области-Кузбассе активно поддерживает этот процесс.

Центр «Мой бизнес» запустил проект по развитию самозанятости среди участников СВО. Этот проект реализуется при поддержке филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Участники могут выбрать различные направления для своего бизнеса.

«Чтобы наши герои могли стать предпринимателями, мы запустили проект по развитию самозанятости ветеранов СВО. Участвуют 78 человек, 59 — уже прошли консультации. Будем и дальше расширять программы трудоустройства и обучения для ветеранов. Каждый, кто защищал Родину, должен быть уверен: мы ждем его в Кузбассе, ценим и поможем построить успешное будущее», — отметил губернатор Илья Середюк.

На заседании комиссии по социальной поддержке участников специальной военной операции губернатор Илья Середюк дал поручение главам муниципалитетов уделять особое внимание тем, кто нуждается в трудоустройстве.

В рамках этого поручения с 10 ноября по 2 декабря в Кемерове, Березовском и Новокузнецке прошли три ярмарки вакансий. Центры занятости региона и филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» организовали эти мероприятия. Вакансии представили МЧС России, Росгвардия, МВД, ПАО «Россети», «Сибирская генерирующая компания», «Питеравто», «КМК-Энерджи» и другие промышленные и социальные предприятия области. Соискатели могли напрямую ознакомиться с предложениями и узнать о социальных гарантиях. Некоторые участники уже начали оформлять документы для трудоустройства.

Фото: пресс-служба АПК.