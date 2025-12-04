Сегодня, 4 декабря, в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования имени А.М. Тулеева ветераны СВО проводят методический день. Они прошли промежуточное тестирование по итогам межмодульного обучения и представили результаты своей стажировки.

Программа «СВОи Герои. КуZбасс» — аналог федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Обучение будет проходить до сентября 2026 года и включает четыре очных модуля, а также межмодульные занятия с наставниками, в числе которых губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В этот день началась работа над кейсами, где команды решают задачи, основанные на реальных вопросах жителей. По итогам этой работы будут предложены решения и составлены тренировочные ответы на обращения граждан.

Также в рамках практико-ориентированных мастерских «Фабрика процессов» прошли тренинги, направленные на освоение инструментов бережливого производства.

Первый заместитель министра экономического развития Кузбасса Антон Ефремов и заместитель министра Екатерина Вейс ознакомили ветеранов СВО с механизмами государственного регулирования экономики. Они рассказали о налоговых льготах для малого бизнеса и Программе социально-экономического развития региона.

Центр «Мой бизнес» представил участникам СВО доступные программы обучения и меры поддержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», включая образовательную программу «Бизнес для СВОих!».

Участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» выбирают тему своей выпускной аттестационной работы, которую они должны будут защитить в сентябре 2026 года.

Фото: пресс-служба АПК.