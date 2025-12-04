Жители Белова собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции партию гуманитарного груза. В посылках – рации, ретрансляторы, прицелы, ноутбуки, отопители, запчасти для машин, продукты, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты. Также был передан автомобиль. К Новому Году дети написали бойцам письма, их они получат вместе с подарками.

«Когда разговариваю с бойцами, все отмечают, что поддержка тыла придает ребятам на передовой сил. Каждая пара носков, каждое письмо от детей, коробка конфет, машина или мотоцикл — это все наш общий вклад в Победу! Кузбасс своих не бросает! Вместе победим!» — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Всего было собрано 20 тонн груза. В пресс-службе областного правительства отметили, что это уже 14-я отправка груза от беловчан.

Фото: пресс-служба АПК.