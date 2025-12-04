В родильные отделения Кузбасской областной детской клинической больницы и Перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы №1 поступило 51 современное медицинское устройство.

Среди купленного оборудования – два наркозно-дыхательных аппарата, шесть многофункциональных кроватей с прикроватными мониторами, переносной УЗИ-аппарат, четыре новых аппарата искусственной вентиляции легких, 25 прикроватных неонатальных мониторов, центральная система мониторинга и кувез для транспортировки новорожденных.

«Закупили новое оборудование в перинатальный центр Новокузнецка и родильный дом города Кемерово. Каждый новый аппарат — это дополнительная возможность своевременной диагностики мам и малышей. Всего с начала года в наши больницы поставлено 2 тысячи единиц оборудования, до конца года поступит еще 413», — отметил губернатор Илья Середюк.

На приобретение этой техники по нацпроекту «Семья», который реализуется по решению президента России Владимира Путина, из федерального бюджета было выделено более 56,7 млн рублей.

