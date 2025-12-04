1 декабря 2022 года появился федеральный закон о государственных страницах в социальных сетях. Все органы власти и бюджетные организации, включая каждую школу, больницу, детский сад, ведут страницы в соцсетях и отвечают на обращения граждан, — такой системы открытости в интернете нет ни в одной другой стране мира. Во «ВКонтакте» сейчас работает 173 тысячи госпабликов, ими пользуются 57 млн россиян.

Появление в стране национального мессенджера МАХ стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.

В Кузбассе последовательно развивается работа с госпабликами: в регионе сегодня функционируют 2 750 официальных страниц, которые на протяжении нескольких лет поддерживаются в актуальном состоянии и используются для обратной связи с жителями.

В национальном мессенджере МАХ на сегодняшний день создано 436 кузбасских каналов — в том числе одним из первых канал завел губернатор Кузбасса Илья Середюк, сейчас в нем более 12 тысяч подписчиков. Почти все администрации муниципальных образований, а также профильные министерства и ведомства региона уже представлены в мессенджере.

Идет планомерное подключение учреждений здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики — среди первых заработали каналы ведущих больниц, школ, вузов и театров.

Развитие госпабликов в мессенджере МАХ является стратегически важным шагом для государственных органов и организаций, убежден вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

«Госорганы идут туда, где находятся люди — это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с «Госуслугами», обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. MAX, как и «ВКонтакте», становится мощной платформой для размещения социально значимой информации», — подчеркнул он.

МАХ становится новой площадкой для позиционирования активной работы власти. Уже на старте запуска работы аудитория проявляет большой интерес к госпабликам в MAX, наблюдается высокая динамика роста подписчиков, отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев: «Создание госпабликов в МАХ — один из важных шагов в формировании информационного суверенитета страны, доступа граждан к актуальной и достоверной информации. 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений уже создано в МАХ, общее количество подписчиков — 2 млн. По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов в мессенджере вырастет до 40 тыс. Активно начали работу по созданию своих каналов школы, театры, больницы. Центры управления регионами, подразделения «Диалог Регионы», помогают выстроить эту работу в каждом регионе».

Фото: пресс-служба АПК.