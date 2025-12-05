На расширенном заседании Научно-технического совета межрегионального НОЦ «Кузбасс – Донбасс», которое прошло под председательством губернатора Кузбасса Ильи Середюка, подвели итоги 2025 года. Более 500 участников, включая представителей научного сообщества, органов власти и бизнеса, обсудили ключевые достижения.

«Наши ученые вместе с предпринимателями создают уникальные разработки, которые применяют на кузбасских предприятиях. Объединить науку и бизнес помогает научно-образовательный центр. В этом году бизнес инвестировал в науку более 1,5 млрд рублей. А доход 2025 года от внедрения новых технологий и разработок — 1,6 млрд рублей. Важно, что за этими цифрами стоят востребованные проекты, которые приносят пользу нашему региону», — подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор подчеркнул важность создания Центра инженерных разработок в области углехимии. В регионе также успешно реализовали ряд проектов. Например, две компании внедрили отечественные технологии на основе 3D-моделей для проектирования горных работ и мониторинга инфраструктуры, что позволило им сэкономить 103 млн рублей и отказаться от использования зарубежного программного обеспечения.

Учёные КемГУ разработали технологию, которая в 100 раз эффективнее обычных теплиц, позволяет экономить 95% воды и обеспечила высадку 3 млн деревьев с высокой вероятностью приживаемости. Компания, внедрившая эту технологию, получила более 16 млн рублей дохода.

Компания, использующая разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, достигла выручки в размере 109 млн рублей благодаря внедрению уникальных технологий обработки медицинских изделий.

В 2025 году НОЦ сосредоточился на создании комплексной экосистемы поддержки наукоёмкого бизнеса. Центр предложил семь новых мер поддержки научно-исследовательских разработок, и уже 200 предприятий региона обратились за помощью.